Названо число пострадавших белгородцев при обстрелах 25 мая Гладков: при обстрелах Белгородской области 25 мая пострадали 18 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

При обстрелах ВСУ Белгородской области в субботу, 25 мая, ранения получили 18 человек, среди них есть дети, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, есть граждане в тяжелом состоянии, четверо находятся в реанимации.

18 человек получили ранения. Двое из них — дети... Сегодня обязательно встречусь с врачами. Посмотрю, как идет оказание помощи, потому что есть тяжелораненые. Четверо находятся в реанимации. Вся необходимая помощь будет оказана, если нужно — будем отправлять в Москву, — написал он.

Ранее Гладков сообщал, что в результате двух обстрелов ВСУ территории Белгорода и Белгородской области 25 мая погибли четыре мирных жителя. Также двенадцать человек были ранены, включая 8-летнего мальчика.

Кроме того, в результате обстрела поселка Октябрьский Белгородского района в областную клиническую больницу госпитализированы двое раненых, оба в тяжелом состоянии: у мужчины — множественные осколочные ранения туловища и конечностей, у женщины — проникающее ранение брюшной полости. Их прооперировали, они в реанимации.

В этот же день пресс-служба Минобороны РФ информировала, что над Белгородской областью областью средства ПВО уничтожили противокорабельную ракету «Нептун» и 29 реактивных снарядов Vampire. В ведомстве уточнили, что попытка атаки была пресечена около 22:30 мск.