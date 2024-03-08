Названо число пораженных объектов ВСУ на Купянском направлении Минобороны: ВС РФ поразили свыше 230 объектов ВСУ на Купянском направлении

Фото: Минобороны РФ

Российские артиллеристы успешно поразили свыше 230 объектов Вооруженных сил Украины на Купянском направлении, передал ТАСС начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма. ВС РФ отразили шесть контратак противника в районе озера Лиман, добавил он.

Артиллерийскими подразделениями группировки выполнено огневое поражение свыше 230 объектов, в том числе пунктов временной дислокации, взводных опорных пунктов, артиллерийских позиций, скоплений живой силы и техники ВСУ, — сообщил Бигма.

Расчет самоходной гаубицы «Мста-С», по информации начальника пресс-центра, уничтожил украинскую САУ «Гвоздика» в районе урочища Волчье. Российская ПВО также сбила около Червонопоповки беспилотник «Лелека-100». Всего ВСУ на Купянском направлении потеряли 40 человек личного состава, артиллерийское орудие, два минометных расчета и один дрон, констатировал Бигма.

Ранее Минобороны РФ показало, как «Мста-С» со снайперской точностью уничтожила скрытую позицию Вооруженных сил Украины на Северском направлении в зоне проведения военной операции. Отмечается, что расчеты боевой машины получили координаты от разведчиков, изучающих местность с помощью беспилотников.