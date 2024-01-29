Названо число пойманных террористов в Приморье в 2023 году В Приморье предотвратили 27 террористических преступлений в 2023 году

Фото: НАК

Антитеррористическая комиссия Приморья выявила и предотвратила в регионе 27 преступлений террористического характера и 10 случаев экстремизма в 2023 году, сообщает региональная Антитеррористическая комиссия. Все виновные привлечены к ответственности, в общей сложности их оказалось более 30 человек.

Выявлено и пресечено 27 преступлений террористической направленности, 10 преступлений экстремистской направленности. Привлечено к уголовной ответственности 29 лиц за совершение террористических преступлений, 11 лиц за совершение экстремистских преступлений, — говорится в сообщении.

Комиссия также напомнила о работе чат-бота, с помощью которого можно в анонимном порядке сообщать о преступлениях, связанных с разжиганием ненависти и вражды, с пропагандой террора.

Ранее стало известно о задержании в Благовещенске 15-летнего подростка, сообщившего в экстренные службы о заложенных в школах города взрывных устройствах. Юноша признался, что распространял ложную информацию из хулиганских побуждений. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма. Уголовная ответственность по ней наступает с 14 лет.