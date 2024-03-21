Названо число погибших в ДТП на трассе «Умнас» в Якутии МЧС: четыре человека погибли в ДТП на автодороге «Умнас» в Якутии

Фото: МЧС Республики Саха (Якутия)

Четыре человека погибли в аварии в Ханагаласском районе Якутии, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС. Также еще четверо получили различные травмы при столкновении.

В результате ДТП погибли четыре человека, еще четверо пострадали. Детей в автомобилях не было. Трое пострадавших доставлены в ЦРБ города Покровск, на месте происшествия производится деблокирование четвертого, — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на 37 километре автомобильной дороги «Умнас» в Хангаласском районе Якутии. В столкновении сошлись автомобили УАЗ и Toyota Corolla. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и экстренных служб. Прокуратура начала проверку в связи с произошедшим.

Ранее в Санкт-Петербурге легковушка врезалась в отбойник на участке КАД между Дачным проспектом и Таллинским шоссе. В Сети появилось видео, на котором видно, как автомобиль занесло, когда водитель пытался увернуться от детали, отлетевшей от другой машины.

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