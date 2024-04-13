Названо число погибших при обстреле Токмака ВСУ Рогов: в Токмаке при обстреле ВСУ погибли шесть человек, среди них ребенок

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

По предварительным данным, в результате обстрела Вооруженными силами Украины жилого сектора Токмака погибли шесть человек, сообщил в своем Telegram-канале глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он добавил, что среди них один ребенок.

По предварительным данным, в результате обстрела жилого района города погибли шесть человек, в том числе один из них ребенок. Не менее 20 жителей города получили тяжелые ранения и травмы, — написал он.

Ранее о смертельной атаке ВСУ на город сообщал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. Тогда он не назвал точное число погибших. Глава региона проинформировал, что без газоснабжения остались 25 домов частного сектора и девять домов многоэтажных строений. Он также предупредил о возможности повторных атак противника.

Большинство жителей подконтрольных Киеву территорий ждут освобождения российскими войсками, заявил в конце марта Евгений Балицкий. Многие имеют родственные связи с территориями, которые находятся под контролем ВС России, и коммуникация между ними очень высокая, уточнил он.

Вооруженные силы Украины предприняли попытку атаки на Белгородскую область, в результате чего системы противовоздушной обороны сбили два беспилотника, рассказал ранее губернатор региона Вячеслав Гладков. Он уточнил, что никто из жителей не пострадал, однако повреждения получил один автомобиль. Информация о других последствиях атаки уточняется.