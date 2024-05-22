Названо число погибших после украинского обстрела белгородского села Гладков: один человек погиб и один ранен в результате обстрела села Беленькое

Фото: МО Украины

Один мирный житель погиб, еще один ранен в результате украинского обстрела села Беленькое в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, система ПВО сработала в Борисовском районе, сбито несколько воздушных целей на подлете к селу.

К большому горю, один мирный житель погиб — у мужчины были множественные осколочные ранения, несовместимые с жизнью <...> Также в селе есть один пострадавший — у мужчины закрытая черепно-мозговая травма, множественные ссадины лица и верхних конечностей, ушибы нижних конечностей, — заявил глава региона.

Раненого доставили в больницу, его состояние оценивают как средней степени тяжести. Также после отражения атаки в селе Беленькое повреждения различного рода выявлены на территории четырех частных жилых домов, трех производственных площадок. Осколками повреждены четыре легковых автомобиля и линия электропередачи.

Утром 22 мая губернатор также сообщил, что атаке дрона подвергся электропоезд на участке железной дороги Белгород — Наумовка. По его данным, в результате удара никто не пострадал.

Помимо этого системы ПВО отразили шесть снарядов, выпущенных по территории области из РСЗО «Град». По данным Минобороны России, атаку пресекли в 06:40 по московскому времени.