Названо число погибших и пострадавших при ударе ВСУ по Белгороду Mash: один человек погиб и трое пострадали при утреннем ударе ВСУ по Белгороду

Фото: t.me/vvgladkov

Во время удара ВСУ по Белгороду утром в пятницу, 22 марта, пострадали три человека, сообщает Telegram-канал Mash. Также, уточняет канал, известно об одной погибшей женщине.

По информации Mash, жительница Белгорода получила несовместимые с жизнью ранения на улице Есенина. Врачам не удалось ее спасти.

Ранее сообщалось, что во время обстрела один из снарядов попал во двор жилого дома в Белгороде. На опубликованных в Сети кадрах можно увидеть сильное горение около подъезда многоэтажки. От охваченных огнем автомобилей поднимается черный столб дыма. При этом на бульваре Юности, по которому пришелся удар, у местных жителей повыбивало окна, на месте работают пожарные.

Кроме того, снаряд ударил по Харгоре, в этот момент там находился человек. Также есть сведения о повреждениях на территории перинатального центра на улице Архиерейской.

Утром губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что в Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Он попросил местных жителей укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами. Тех, кто находится на улице, призвали спуститься в укрытие.

Глава Белгородской области также отмечал, что Вооруженные силы Украины на протяжении всего дня 21 марта обстреливали город Грайворон. В результате погибли двое мужчин, еще два человека серьезно пострадали.