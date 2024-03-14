Названо число погибших и пострадавших от обстрела ВСУ Белгорода Гладков: один человек погиб и трое пострадали из-за атаки ВСУ на Белгород

Фото: Таисия Лисковец/РИА Новости

Один человек погиб, трое пострадали в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Средства ПВО сбили над Белгородом и Белгородским районом 10 воздушных целей. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, уточнил Гладков.

В результате взрыва автомобиль, за рулем которого находилась мирная жительница, опрокинулся в кювет. От полученных травм женщина скончалась на месте. <...> Есть трое пострадавших, — говорится в сообщении.

Глава региона уточнил, что пострадавшие доставлены в больницу. Две женщины получили баротравмы, мужчина — осколочное ранение плеча. Также сообщается о ранении трех детей, которым осколками посекло ноги. Гладков уточнил, что ранения не сильные, госпитализация не потребовалась.

В Белгороде различные повреждения получили несколько квартир восьми многоквартирных домов, три частных дома и три хозсубъекта. Треснуло остекление в образовательном учреждении, повреждено 13 автомобилей. Различные повреждения есть в частных домовладениях и МКД на трех улицах поселка Беловское в Белгородском районе.

По мнению военного эксперта полковника в отставке Виктора Литовкина, ударами по Белгородской области ВСУ пытаются привлечь внимание прессы и западных стран. Он считает это «показательными акциями», которыми ВСУ рассчитывают получить дополнительное финансирование от Запада.