Названо число остающихся без электричества жителей Донецка Кулемзин: в Донецке около 190 тысяч абонентов остаются без электроэнергии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Порядка 190 тысяч жителей Донецка остаются без электроэнергии 27 ноября по состоянию на 08:00 мск, 214 котельных отключены, сообщил в своем Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин. Все ремонтные бригады работают в усиленном круглосуточном режиме, добавил он.

По состоянию на 08:00 27 ноября без напряжения остаются 20 подстанций, 1414 тяговых подстанций. Без электроэнергии остаются порядка 190 тысяч абонентов. Отключено 214 котельных, — написал градоначальник.

26 ноября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в ночь на этот день Вооруженные силы Украины пытались нанести урон энергетической системе региона, в результате чего часть территории региона была обесточена. Он пояснил, что удары оказались массированным и не все удалось отразить. По словам Пушилина, не подавали тепло ряд котельных.

Ранее пресс-служба представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщила, что Украина за сутки выпустила по региону порядка 110 снарядов различных калибров. До этого в результате обстрела Ясиноватой со стороны ВСУ пострадал ребенок, в Кировском и Петровском районах Донецка были ранены двое взрослых.