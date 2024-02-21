Названо число обученных операторов БПЛА с начала спецоперации Учебный центр Skilldrone с начала СВО подготовил более 900 операторов БПЛА

Фото: Минобороны РФ

Учебный центр беспилотной авиации Skilldrone с 2022 года подготовил более 900 операторов БПЛА для работы в зоне спецоперации на Украине, информирует ТАСС. Обучаться управлению дронами приходят люди из самых разных регионов страны, подчеркнули в организации.

Специалистов подготавливают к работе с беспилотниками мультироторного и самолетного типов. В Skilldrone также обучают спасателей, геодезистов, нефтяников, энергетиков и работников многих других сфер, в которых требуется съемка с воздуха. Учебный центр функционирует с 2020 года в Москве.

Первый в России региональный научно-производственный центр (НПЦ) гражданских беспилотных авиационных систем ранее создали в Самарской области. Он начал работу в конце августа прошлого года. НПЦ отвечает за исследования, разработку технологий, серийное производство беспилотных летательных аппаратов и их элементов.

До этого председатель индустриального совета Центра НТИ по направлению «Технологии моделирования и разработки новых функциональных материалов с заданными свойствами» Антон Рязанцев заявил, что в 2024 году запланирован выпуск 10 серийных экземпляров тяжелого беспилотного самолета «Партизан».