Названо число населенных пунктов в РФ, находящихся под угрозой пожаров МЧС РФ: 25 тысяч населенных пунктов в РФ находятся на особом контроле

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Global Look Press

Александр Куренков

В России на контроле МЧС из-за угрозы перехода огня с лесных массивов находятся около 25 тысяч населенных пунктов, сообщил глава ведомства Александр Куренков. Как говорится в официальном Telegram-канал МЧС России, особый противопожарный режим действует в 47 регионах страны.

При этом по решению органов госвласти и местного самоуправления устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, — добавил министр.

Уже известно, что пожароопасный сезон открыт в 85 регионах страны, отметил Куренков. В целом, с начала года было потушено 35 тысяч пожаров. Причиной большинства из них стали неосторожное обращение с огнем или умышленный поджог сухой растительности.

По данным, которые привел член-корреспондент РАН и научный руководитель Института водных проблем Виктор Данилов-Данильян, в мире началась «раскачка климата». Он пояснил, что на фоне усиления разброса максимумов и минимумов идет рост глобальной температуры. Этот процесс приведет к гибели разных видов деревьев от волн жары и морозов и, как следствие, к природным пожарам.

Руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов в свою очередь заявил, что в ближайшие 10–12 лет Москву могут накрывать волны 40-градусной жары. Впрочем, такая погода не будет регулярной для летнего сезона. Шувалов уточнил, что в Москве пик экстремального 2010 года впоследствии не достигался ни разу.