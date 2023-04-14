Названо число храмов, которые ВСУ уничтожили в Донбассе Гагин: украинские войска повредили или уничтожили более 70 храмов в Донбассе

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

С 2014 года в Донбассе украинские войска повредили или полностью уничтожили более 70 храмов, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин. Он отметил, что в результате атак есть погибшие и пострадавшие среди священнослужителей и прихожан, передает РИА Новости.

Во время самого конфликта повреждено более 70 храмов — либо повреждено, либо уничтожено окончательно. <...> Но несмотря на все это, службы в храмах все равно продолжаются. И в это тяжелое время сами храмы стали не только центрами притяжения для верующих, но и центрами распределения гуманитарной помощи, — сказал Гагин.

Напомним, что сторонники Православной церкви Украины по всей стране захватывают храмы канонической церкви, местные власти лишают УПЦ права аренды земли под храмами. Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что местные власти отобрали всю собственность УПЦ, деревянная церковь во имя равноапостольного князя Владимира уже снесена.

В Госдуме призвали мировое сообщество дать правовую оценку действиям украинских властей, а власти Киева — остановить произвол в отношении православных святынь.