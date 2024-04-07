Названо число эвакуированных жителей из подтопленных домов в Орске МЧС России: более 2 тысяч человек эвакуированы из-за подтопления домов в Орске

Более 2 тысяч человек эвакуированы из подтопленных домов в Орске, сообщает пресс-служба ведомства. Начальник ЦУКС ГУ МЧС России по Оренбургской области Андрей Мельников отметил, что ситуация остается напряженной.

Ситуация с паводками на территории области остается напряженной <...> в надежде на то, что паводок их не коснется, многие жители безрассудно отказываются от эвакуации и подвергают свою жизнь опасности, — заявил он.

Ранее пресс-служба правительства региона сообщила, что более 10,1 тыс. жилых домов и свыше 18,4 тыс. приусадебных участков подтоплены в Оренбургской области. Кроме того, в Орске 15 из 40 школ уже находятся в зоне подтопления.

До этого стало известно, что ситуация с паводками в Оренбургской области стабилизируется не ранее 20 апреля. Уточняется, что пик паводков ожидается 10 апреля. В зоне подтопления оказались Нежинка, Кузнечный, Овчинный Городок, Ситцовка, Горный, Южный Урал.

В Оренбургскую область уже были организованы дополнительные поставки воды из Москвы, Казани и других городов России. На официальном сайте правительства региона сказано, что поступления в местные магазины начнутся 8 апреля. Спасатели и муниципальные службы начали работы по укреплению дамбы, которая находится в Орска, прикрывая его от паводков и талых вод.