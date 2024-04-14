Названо число эвакуированных из-за паводков жителей Оренбуржья Более 16 тысяч жителей Оренбуржья эвакуировали из-за паводков

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

В Оренбургской области из подтопленных территорий эвакуировали 16,4 тысячи жителей, сообщила пресс-служба правительства региона. За последние сутки уровень воды в реке Урал снизился на 5 сантиметров и составил 11 метров 82 сантиметра. В настоящее время в регионе подтоплены 13,4 тысячи жилых домов и более 20 тысяч приусадебных участков.

По состоянию на 9:00 на территории 18 муниципальных образований в 62 населенных пунктах и 39 СНТ подтоплены 13 491 жилой дом (из них 137 МКД) и 20 654 приусадебных участка. <...> Из подтопленных домовладений и с приусадебных участков эвакуировано 16 450 человек. Из них 1091 человек, в том числе 219 детей, размещены в 35 ПВР, — сказано в сообщении.

Кроме этого, нарушено энергоснабжение в четырех населенных пунктах, работают 10 резервных источников питания. Участие в ремонтно-восстановительных работах принимают 80 специалистов и 29 единиц техники.

Ранее сообщалось, что от жителей Оренбуржья поступило 268 049 заявлений на выплаты из-за паводка. В частности, на оказание единовременной материальной помощи поступило почти 214 тысяч заявлений. В настоящее время помощь от правительства региона получили 5,6 тысячи жителей на общую сумму 113,6 млн рублей.