Названо число эвакуированных из-за паводка в Курганской области Более 13,5 тысячи жителей Курганской области эвакуировали из-за паводка

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Спасатели эвакуировали из затопленных населенных пунктов и зон риска затопления в Курганской области 13 567 человек, сообщили в пресс-службе правительства региона. Большая часть граждан находится у родственников. Остальные пережидают паводок в пунктах временного размещения.

По данным на 08:00 (06:00 мск) на 17 апреля, эвакуированы 13 567 человек из населенных пунктов, куда уже пришла вода, и населенных пунктов в зоне риска подтопления, — говорится в публикации.

В пресс-службе добавили, что в общей сложности в пунктах временного размещения находится 931 человек, включая 200 детей. Для них было организовано горячее питание. Люди также обеспечены предметами первой необходимости, им предоставляются услуги врачей и психологов. При этом эвакуация в зонах подтопления продолжается.

Ранее в администрации Курганской области сообщили, что уровень воды в реке Тобол в районе города Кургана поднялся на 20 сантиметров, достигнув отметки 850 сантиметров. Также продолжается повышение уровня воды в реке в Кетовском округе. В районе некоторых населенных пунктов он составляет более 10 метров. Жителей подтопляемых зон призвали незамедлительно эвакуироваться.