Названо число пострадавших в больницах после обстрела Севастополя В больницах Севастополя после обстрела остаются 50 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Один из пострадавших в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины находится в тяжелом состоянии в больнице Севастополя, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора региона. Всего в медицинских учреждениях города находится 50 человек.

По последним данным, на вечер понедельника, 24 июня, в больницах пребывали 79 человек. Из них 22 пациента были направлены на лечение в московские клиники: 12 детей и 10 взрослых.

В настоящее время, на 10:00, в больницах города остаются 50 пациентов, в том числе детей —12, в тяжелом состоянии один пациент, — рассказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что четверо детей, пострадавших в результате ракетной атаки Вооруженных сил Украины на Севастополь, находятся в тяжелом состоянии. Пациентам от 8 до 15 лет, это три мальчика и девочка.

ВСУ днем 23 июня атаковали пляж с отдыхающими в Севастополе. Губернатор региона Михаил Развожаев сообщил об увеличении до 153 человек количества пострадавших в результате ракетной атаки украинской армии. Среди них числятся 27 детей. Жертвами удара ВСУ стали четыре человека, включая двух детей.

Отмечалось, что некоторых пострадавших при обстреле Севастополя, которые находятся в тяжелом состоянии, из аэропорта Жуковский на вертолетах отправили в больницы Москвы. Всего самолетом Ил-76 МЧС России в столицу прибыли 22 раненых.