Названо число белгородцев, остающихся в стационаре после атаки ВСУ Минздрав: 14 пострадавших при атаке на Белгород остаются в стационаре

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14 человек, пострадавших при обстреле Белгорода со стороны ВСУ, продолжают лечение в стационаре, еще пять человек находятся на амбулаторном лечении, сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Он добавил, что четверых раненых доставили для дальнейшего лечения в Москву.

14 пострадавших при обстреле украинскими националистами торгового центра в Белгороде продолжают получать стационарное лечение, их состояние стабильно, еще пять получают лечение амбулаторно, — сказал он.

Губернатор Белгородской области ранее сообщил, что число пострадавших при обстреле ВСУ Белгорода выросло до 19 человек. По его словам, один из жителей города самостоятельно обратился за помощью накануне вечером. Он отметил, что четырех человек, в том числе двоих детей, поездом отправили в Москву, где им будет оказана необходимая помощь. Гладков также уточнил, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии в реанимации, восемь — в состоянии средней тяжести.

До этого глава региона сообщил, что число жертв атаки увеличилось до семи человек. По словам главы региона, еще одной погибшей оказалась 80-летняя женщина. Губернатор выразил соболезнования ее родным и близким.