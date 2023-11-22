Названо число арестованных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы В Дагестане арестовали 44 участника массовых беспорядков в аэропорту

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Суды в Дагестане арестовали 44 человека, которые принимали участие в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя Верховного суда республики. По его информации, всем задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в среднем на срок 1 месяц и 25 дней. Все арестованные пытались обжаловать решение суда.

В Верховный суд Дагестана на обжалование поступили материалы в отношении 44 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы 29 октября. Каждый из них решением районных судов арестован в среднем на срок 1 месяц и 25 дней, — говорится в сообщении.

Верховный суд Дагестана оставил в силе 40 решений об аресте, еще четыре будут рассмотрены в ближайшее время. В пресс-службе МВД уточнили, что все пострадавшие от рук участников беспорядков полицейские уже выписаны из больниц.

Ранее Следственный комитет России заявил, что ущерб от массовых беспорядков в Махачкале, которые произошли 29 октября, составил сотни миллионов рублей. В ведомстве добавили, что личности подозреваемых устанавливались по видеокамерам, показаниям свидетелей, в том числе сотрудников правоохранительных органов.