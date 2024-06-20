Тамбовский губернатор сообщил о пожаре на нефтебазе после атаки дрона

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил в Telegram-канале, что возгорание на Платоновской нефтебазе, предположительно, произошло из-за атаки беспилотного летательного аппарата. По его словам, в области приняты меры для обеспечения безопасности. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Сегодня ранним утром произошел хлопок и возгорание резервуара на территории Платоновской нефтебазы в Рассказовском муниципальном округе Тамбовской области. Инцидент случился, предположительно, из-за БПЛА, — написал губернатор.

По его словам, в Первомайском муниципальном округе Тамбовской области утром обнаружены остатки БПЛА, который разорвался в воздухе. Никто не пострадал.

Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщал, что на нефтебазе в Тахтамукайском районе республики произошел пожар после атаки беспилотника. По его словам, возгорание полностью ликвидировано, никто не пострадал.

Пресс-служба Минобороны РФ сообщает, что средства противовоздушной обороны уничтожили 15 беспилотников ВСУ над регионами России в течение ночи. Наибольшее число ликвидированных украинских дронов приходится на Адыгею — там сбили шесть БПЛА.