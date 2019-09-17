Советник губернатора Ульяновской области Сергея Морозова по IT-сфере Светлана Опенышева, прославившаяся скандальным селфи в «шоколадной» ванне, за 2018 год заработала более 2,1 млн рублей. Об этом следует из декларации на сайте регионального правительства.
По данным портала
Также чиновница совместно с несовершеннолетним ребёнком владеет земельным участком площадью 850 кв. м, шикарным загородным домом и автомобилем Toyota RAV4.
Как писал News.ru, 55-летняя чиновница на своей странице в Instagram опубликовала фотографии во время отпуска, где она принимает ванну с коричневой жидкостью — нафталаном (лечебная нефть). Под снимком она написала: «Много шоколада не бывает».
Ранее стало известно, что фотографии Опенышева сделала во время отдыха в пятизвёздочном отеле Garabag Resort & Spa в Азербайджане.
Публикация вызвала массу негативных комментариев и широкий общественный резонанс, поэтому пришлось реагировать губернатору региона Сергею Морозову. Поведение своей подчинённой он назвал «чудачеством» и потребовал «жить более скромно».
Кроме того, глава региона поручил провести служебную проверку, по итогам которой решат вопрос, увольнять ли чиновницу, писал News.ru.