https://static.news.ru/photo/dc1c16e4-d91a-11e9-9fd8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Светлана Опенышева/vk.com

Советник губернатора Ульяновской области Сергея Морозова по IT-сфере Светлана Опенышева, прославившаяся скандальным селфи в «шоколадной» ванне, за 2018 год заработала более 2,1 млн рублей. Об этом следует из декларации на сайте регионального правительства.

По данным портала Ulpressa , согласно декларации, в 2018 году Опенышева заработала 2,135 млн рублей. В собственности чиновница имеет земельный участок площадью 18,6 кв. м, квартиру площадью 90 кв. м и гараж.

Также чиновница совместно с несовершеннолетним ребёнком владеет земельным участком площадью 850 кв. м, шикарным загородным домом и автомобилем Toyota RAV4.

Как писал News.ru, 55-летняя чиновница на своей странице в Instagram опубликовала фотографии во время отпуска, где она принимает ванну с коричневой жидкостью — нафталаном (лечебная нефть). Под снимком она написала: «Много шоколада не бывает».

Ранее стало известно, что фотографии Опенышева сделала во время отдыха в пятизвёздочном отеле Garabag Resort & Spa в Азербайджане.

Публикация вызвала массу негативных комментариев и широкий общественный резонанс, поэтому пришлось реагировать губернатору региона Сергею Морозову. Поведение своей подчинённой он назвал «чудачеством» и потребовал «жить более скромно».

Кроме того, глава региона поручил провести служебную проверку, по итогам которой решат вопрос, увольнять ли чиновницу, писал News.ru.