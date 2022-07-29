Названа причина возврата пассажирского Boeing в аэропорт Грозного На борту вернувшегося в Грозный самолета Boeing сработал индикатор давления в салоне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На борту пассажирского самолета Boeing, летевшего по маршруту Грозный — Москва, сработал индикатор давления в салоне, пишет РИА Новости со ссылкой на российского авиаперевозчика Utair. Из-за этого экипаж воздушного судна решил снизить высоту полета до трех тысяч метров и вернуться в аэропорт столицы Чечни.

На борту самолета Грозный — Москва сработал индикатор давления в салоне, в интересах безопасности командир принял решение снизить эшелон до трех тысяч метров и вернуться в аэропорт вылета, — сказано в сообщении.

По данным Mash, проблемы на борту начались спустя час после вылета. В Telegram-канале уточнили, что пассажиры и экипаж в норме.

Ранее стало известно, что пассажирский Boeing, следующий по направлению Грозный — Москва, подал сигнал тревоги над Каспийским морем. В какой-то момент самолет пропал с радара на сайте веб-сервиса Flightradar24, однако позже вновь появился на карте.

16 июля пилот легкомоторного самолета совершил аварийную посадку после того, как задел ЛЭП в пяти километрах от деревни Моньясово в Рязанской области. В результате ЧП два близлежащих населенных пункта остались без электричества. На борту самолета, помимо пилота, находился пассажир, оба не пострадали.