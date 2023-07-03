Названа возможная причина смерти прокурора Чувашии во время заплыва Baza: прокурор Чувашии мог умереть от остановки сердца во время заплыва

Фото: УГП РФ по Приволжскому федеральному округу

Прокурор Чувашии Андрей Фомин

Telegram-канал Baza сообщает со ссылкой на мнение экспертов, что прокурор Чувашии Андрей Фомин умер во время спортивного заплыва из-за внезапной остановки сердца. По данным канала, в его легких не обнаружили воду, поэтому он не мог захлебнуться.

Сотрудник надзорного ведомства скончался во время участия в соревнованиях Chebswim 1 июля.

Фомин ежегодно участвовал в заплыве через Волгу. Во время очередного заплыва он планировал проплыть по реке 2200 метров. Заместитель председателя кабинета министров Чувашии Дмитрий Краснов в своем Telegram-канале отмечал, что Фомин был опытным пловцом и соблюдал режим тренировок. Краснов тоже в тот день участвовал в заплыве и получал наставления от Фомина.

17 июня в Самаре во время соревнований по триатлону скончался 37-летний спортсмен. Мужчина не выплыл из Волги во время заплыва на 1,93 километра. Организаторы соревнований IronStar подтвердили факт ЧП. Они отметили, что погибший атлет уже имел опыт участия в подобных соревнованиях.