Названа возможная причина смерти генерала авиации Свиридова SHOT: генерал авиации Свиридов и его жена отравились угарным газом из колонки

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Telegram-канал SHOT сообщает, что причиной смерти экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО РФ генерала авиации Владимира Свиридова и его супруги может быть отравление угарным газом. По данным SHOT, пенсионеры умерли из-за неисправной водонагревательной колонки.

Как выяснил канал, в частном доме Свиридовых в поселке Анджиевском Минераловодского городского округа была установлена автоматическая газовая колонка с электронным управлением. Согласно информации SHOT, она была подключена к электросети и при отключении электроэнергии в ней должен был сработать предохранитель, который заблокировал бы подачу газа, но этого не произошло.

Канал пишет, что неделю назад, ночью, когда Свиридовы спали, в поселке отключился свет, автоматические электрогенераторы и предохранитель в колонке не сработали. Дом наполнился газом, и супруги задохнулись.

Свиридова нашли мертвым в его собственном доме в Ставропольском крае. Рядом с ним обнаружено тело женщины — предположительно, его супруги. 68-летний Свиридов и его 72-летняя жена, предположительно, погибли около недели назад, однако пока неизвестно, что послужило причиной их смерти. Изначально специалисты исключили возможность газового отравления, сотрудники службы провели замеры и не обнаружили превышения допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.