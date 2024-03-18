Названа возможная причина смерти девочки на приеме у стоматолога Врач Антипенко: у умершей у стоматолога девочки могли быть проблемы с сердцем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

У умершей на приеме у стоматолога в Ленинградской области девочки могли быть общие заболевания сердечно-сосудистой системы, рассказал NEWS.ru врач-стоматолог Алексей Антипенко. Точную причину смерти должна установить экспертиза, отметил он.

Возможно, у девочки были общие заболевания сердечно-сосудистой системы. Повторюсь, что необходимо знать все подробности и провести экспертизу, чтобы узнать, почему случилась эта трагедия и виноват ли в этом врач, — пояснил он.

Он уточняет, что при лечении ребенка применялся лидокаин. Вместо этого давно известного и широко применяемого средства в данное время все чаще используют артикаин. Этот препарат, по словам врача, менее токсичный и дает меньше побочных эффектов, что помогает избежать аллергических реакций, отека Квинке или анафилактического шока.

Хоть потеря сознания и рвота не характерны для аллергии, порой такие реакции могут проявляться в совершенно неклассической форме, — уточнил спикер.

Ранее стало известно, что СК РФ возбудил уголовное дело после смерти ребенка в стоматологии города Кудрово Ленинградской области. Несчастный случай произошел 17 марта. Во время процедуры ребенок потерял сознание, а затем скончался.

В конце прошлого года также сообщалось о гибели школьницы на приеме у стоматолога в Санкт-Петербурге. Однако в стоматологии опровергли эти сообщения, заявив, что все врачи находятся на выходном, сама клиника закрыта и в ней вообще не принимают несовершеннолетних.