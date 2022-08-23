Названа возможная причина смертельного ДТП под Ульяновском Губернатор Русских заявил, что спровоцировать ДТП под Ульяновском мог сердечный приступ у водителя фуры

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Сердечный приступ, случившийся у водителя фуры мог послужить причиной крупного ДТП с участием двух грузовиков и микроавтобуса, в котором погибли 16 человек, заявил губернатор Ульяновской области Алексей Русских на заседании штаба по комплексному развитию региона. По его словам, во время столкновения, управлявший большегрузом мужчина мог уже быть мертвым. Также он выразил соболезнования семьям жертв автокатастрофы. Их память участники встречи почтили минутой молчания.

По некоторым данным, есть информация, что у водителя фуры, которая врезалась, случился сердечный приступ, и когда он совершал это ДТП, он уже не был живым. Информация проверяется, но предварительные данные такие, — сказал Русских.

Кроме того, он поручил региональному минтрансу совместно с ГИБДД провести месячник, в рамках которого будут проверяться состояние здоровья водителей большегрузов и базовые требования к таким транспортным средствам.

Авария с микроавтобусом и двумя грузовиками произошла на трассе М-5 «Урал» в Николаевском районе Ульяновской области 21 августа. Пассажирское транспортное средство буквально сплющило во время столкновения с фурами.

Жертвами аварии стали двое россиян и 14 граждан Киргизии. Еще троих пострадавших госпитализировали. Русских ранее сообщил, что за их жизнь борются врачи Николаевской районной больницы — их готовили к переводу в областной специализированный травмоцентр в Ульяновске.