Названа возможная причина столкновения поездов в Красноярском крае СК: сход вагонов на КрасЖД мог случиться из-за срабатывания автотормозов поезда

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Авария на участке Красноярской железной дороги (КрасЖД) могла произойти из-за срабатывания автотормоза у грузового поезда, после чего в него въехал пассажирский состав, сообщили в пресс-службе Восточного межрегионального СУТ СК России. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

По предварительным данным <...> у грузового поезда сработали автотормоза, в результате чего произошел сход трех хвостовых вагонов с углем. Следующий во встречном направлении пассажирский поезд, сообщением Красноярск — Абакан, не успел остановиться и совершил столкновение с опрокинувшимся вагоном, — сказано в публикации.

О том, что пассажирский и грузовой поезда столкнулись под Красноярском, сообщила пресс-служба местного управления МЧС России в ночь на 2 апреля. Движение по данной ветке было полностью остановлено. К месту направлены два восстановительных поезда, привлечено 24 человека, четыре единицы техники.

До этого в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги сообщили, что с рельсов сошли 12 порожних вагонов грузового поезда. При выезде с седьмого железнодорожного пути Уральского парка станции Бердяуш машинист тепловоза двигался на запрещенный сигнал светофора, в результате чего столкнулся с грузовым составом.