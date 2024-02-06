Названа возможная причина съезда «Суперджета» за пределы ВПП в Саранске «Суперджет» мог выкатиться за пределы ВПП в Саранске из-за параметров полосы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

SuperJet мог выкатиться за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) в Саранске из-за несоответствия фактического состояния полосы заявленному, сообщил ТАСС официальный представитель авиакомпании «Россия». По его словам, такая версия составлена на основе показаний командира воздушного судна.

При приземлении самолета «Суперджет 100», выполняющего рейс № 6165, в Саранске в 20:30 мск произошел сход воздушного судна в конце пробега на 5-7 метров вправо. По предварительным данным, полученным от командира воздушного судна, это произошло из-за несоответствия фактического состояния полосы заявленным параметрам, — пояснил он.

Ранее самолет SuperJet авиакомпании «Россия» выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Саранска. Присутствующая на борту заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что службы воздушной гавани расчищают снег, чтобы пассажиры могли покинуть судно. Помимо Тарасовой на борту находились тренеры Алексей Тихонов и Светлана Соколовская, а также спортивный комментатор Александр Гришин и журналисты Первого канала. Они прилетели в Саранск для работы на чемпионате России по фигурному катанию среди юниоров.

В Росавиации уточнили, что на борту были 87 пассажиров и шесть членов экипажа. В 21:12 пассажиров высадили по трапу, SuperJet готовили к буксировке на стоянку. По факту инцидента проводится проверка, сообщила пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры. Обстоятельства выясняются.