Названа возможная причина сброса Киевом воды с Днепрогэса Малькевич: воду с Днепрогэса сбросили, чтобы замедлить ВС РФ и скрыть потери

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Украинские власти решили сбросить воду с плотины Днепрогэса для того, чтобы замедлить в этом районе успехи российских войск, заявил ТАСС сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты (ОП) РФ Александр Малькевич. Он добавил, что Киев также пытается скрыть большие потери. Собеседник агентства уточнил, что подобными действиями противник хочет остановить неизбежное взятие под контроль русского города Херсона.

Я знаю, что наши диверсионные группы многократно в ходе своих операций уничтожали украинские опорники <...>. И потерь настолько много со стороны ВСУ, что это уже сложно скрывать. Поэтому принято решение затопить, — объяснил Малькевич.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинская сторона открыла все шлюзы на Днепровской ГЭС. Он предупредил о массовом сбросе воды. Сальдо отметил, что острова в дельте Днепра находятся в наиболее вероятной зоне подтопления.

После этого председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов опроверг сведения об открытии шлюзов на Днепрогэсе. По его словам, были открыты шандорные затворки.