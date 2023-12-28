Названа возможная причина приземления Ан-24 на замерзшую реку в Якутии SHOT: ошибка экипажа могла стать причиной приземления Ан-24 на реку в Якутии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Ошибка экипажа при пилотировании могла стать причиной внештатной ситуации во время приземления Ан-24 в Якутии, сообщает Telegram-канал SHOT. Авторы материала отметили, что борт «Полярных авиалиний» введен в эксплуатацию 52 года назад, за это время он поменял четырех владельцев.

По данным SHOT, Ан-24 с бортовым номером RA-47821 произвел первый полет в августе 1971 года. Затем судно долго переходило от одной авиакомпании к другой, пока в 2018 году не стало собственностью «Полярных авиалиний».

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет промахнулся мимо взлетно-посадочной полосы в Якутии. Ан-24 выполнял рейс ЯП217 по маршруту Якутск — Зырянка — Среднеколымск. При посадке пилоты не увидели полосу. В итоге воздушное судно приземлилось на замерзшую реку. На борту находились 30 пассажиров и четыре члена экипажа, обошлось без пострадавших и повреждений. По инциденту проводится проверка.

24 октября самолет Boeing 737, выполнявший рейс компании Smartavia из Санкт-Петербурга, выкатился за пределы ВПП в аэропорту Перми. СМИ писали, что причиной могла стать ошибка экипажа — пилоты не смогли правильно рассчитать тормозной путь при сложных погодных условиях и обильном снегопаде.