Названа возможная причина пожара в ТЦ «Меркурий» в Уфе ТАСС: причина пожара в ТЦ «Меркурий» в Уфе — аварийная работа электрооборудования

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предварительной причиной крупного пожара в торгово-развлекательном центре «Меркурий» в Уфе является аварийная работа электрооборудования, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы города. Пожар в ТЦ начался 9 сентября, открытое возгорание было ликвидировано шесть часов спустя. Пострадавших и погибших нет.

Предварительная причина крупного пожара в торгово-развлекательном центре «Меркурий» в Уфе — аварийная работа электрооборудования, — сообщили в экстренных службах.

Площадь пожара составила 5,4 тысячи квадратных метров. По сообщениям очевидцев, на момент возгорания в торговом центре было много людей. Машины пожарных приехали быстро, а сами посетители эвакуировались без паники.

В феврале 2022 года по согласованию с прокуратурой в ТЦ была проведена внеплановая проверка пожарной безопасности. Специалисты зафиксировали 56 нарушений.

Ранее сообщалось, что пожарные спасли более 50 животных из контактного зоопарка в «Меркурии». Это совы, лисы, еноты и другие обитатели зоопарка.