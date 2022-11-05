Названа возможная причина пожара в кафе Костромы Прокуратура: пожар в кафе «Полигон» в Костроме мог начаться из-за пиротехники

Фото: 44.mchs.gov.ru

Пожар в кафе «Полигон» в Костроме мог возникнуть в результате использования одним из посетителей пиротехники, сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру. Согласно последним данным, жертвами пожара стали восемь человек.

По одной из версий, причиной пожара стало использование петарды или иной пиротехники одним из посетителей кафе, — сказала представитель прокуратуры.

Пожар в кафе вспыхнул в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи кв. м, пожару был присвоен третий номер сложности. В борьбе с огнем были задействованы 50 человек и 20 единиц техники. Из здания эвакуировали 250 человек.

В МЧС России по Костромской области заявили, что в 04:23 пожар удалось локализовать. После этого на всей площади здания обрушилась кровля. На место происшествия прибыл губернатор региона Сергей Ситников, чтобы контролировать ход работ и оказание помощи людям.