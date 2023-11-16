Названа возможная причина обрушения части дома в Астрахани СК: ремонт в квартире мог привести к частичному обрушению дома в Астрахани

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Ремонт в одной из квартир, вероятно, стал причиной обрушения части многоквартирного дома в Астрахани, заявили в пресс-службе СУ СКР по Астраханской области. В ведомстве отметили, что работы привели к обрушению несущих конструкций.

Вечером 16 ноября 2023 года на улице Вокзальной Ленинского района города Астрахани произошло обрушение третьего и четвертого подъездов пятиэтажного дома. По предварительной информации, обрушение случилось в результате выполнения строительно-ремонтных работ неустановленными лицами в одной из квартир указанного дома, что привело к повреждению несущих конструкций, — заявили в Следственном комитете.

Ранее губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил об обрушении дома. Обрушились второй и третий подъезды здания. Глава региона добавил, что был создан оперативный штаб. Согласно информации Telegram-канала SHOT, в результате обрушения погиб как минимум один человек — 84-летняя женщина, тело которой обнаружили под завалами.

Как сообщал Telegram-канала Mash, 213 человек были эвакуированы еще до обрушения части дома. До ЧП на здании 1962 года постройки появилась трещина, на которую жители жаловались в управляющую компанию.