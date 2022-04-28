Названа возможная причина крушения вертолёта в Саратовской области Техническая неисправность могла стать причиной крушения вертолёта в Саратовской области

Фото Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Техническая неисправность могла стать причиной падения вертолёта в Саратовской области, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. По его данным, машина упала на окраине лесополосы и полностью разрушилась, на земле разрушений нет. В результате крушения погиб один человек.

По предварительным данным, причиной ЧП могла стать техническая неисправность. Число людей на борту устанавливается, — говорится в сообщении агентства.

Ранее сообщалось, что на территории Кумысной поляны произошло падение вертолёта «Ансат», совершавшего учебный полёт из посёлка Соколовый. По словам мэра города Михаила Исаева, один пилот найден живым, состояние его здоровья неизвестно. Градоначальник добавил, что поручил развернуть штаб и оказать полное содействие спецслужбам. Тогда стало известно, что экипаж покинул вертолёт на парашютах.

Также сообщалось, что речь идёт о столкновении двух военных вертолётов, один из которых разбился, а один из пилотов погиб.

До этого под Ижевском разбился вертолёт Ми-8, в котором находилось два человека, включая пилота. Спасатели нашли вертолёт только спустя девять часов после крушения, пилот вертолёта скончался от переохлаждения, второй член экипажа выжил.