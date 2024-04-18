Названа возможная причина гибели собак в питомнике под Екатеринбургом Владелец питомника под Екатеринбургом: собаки погибли из-за поедания лошади

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Около 30 трупов собак нашли в питомнике «Рива Паласио» под Екатеринбургом, зоозащитники обратились в полицию по факту произошедшего, сообщает «360». Его владелец в разговоре с изданием признался, что животные погибли еще в январе после того, как съели мертвую лошадь. Он отметил, что лошадь ему передал знакомый из конюшни. По его словам, животное могло оказаться отравленным.

Честно, что случилось с животными — не знаю. До этого кормил рыбными потрохами, <...> печенью, легкими, селезенкой крупного рогатого скота. Мне лошадь привезли, я ей накормил. <...> Лошадь умерла сама. До этого лечили. Могли и отравить, потому что я там всем мешался, — отметил владелец питомника.

Проблемы со стулом у животных начались именно после того, как они съели лошадь. На следующее утро Тарасенко обнаружил, что 15 собак погибли, а через день умерли еще несколько питомцев. Владелец не успел забрать мертвых псов, так как из-за непогоды уехал с оставшимися животными.

Я всех животных вывез. Потом поехал забирать, кто у меня умер. Но дорогу уже перемело, я забрать так и не смог. Они лежали у меня в кучке возле дома накрытые. Но народ приехал воровать. Дом разобрали и нашли трупы, — рассказал собеседник издания.

С женщиной, которая пожаловалась на владельца питомника, у него был конфликт. По словам Тарасенко, та обещала «устроить ему войну». Причины гибели собак пока не установлены. Тем временем начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил, что на территории питомника были обнаружены трупы животных. Проводятся проверочные мероприятия.

Волонтер Дарья Буркатская ранее рассказала, что собак, эвакуированных из питомника «Оренбургские хаски», попавшего в зону подтопления, передали на передержку. Активистка отметила, что потом животных отдадут обратно, так как у них есть хозяева. Она подчеркнула, что раньше не бывала в оренбургском питомнике, но слышала о нем плохие отзывы.