Названа возможная причина гибели президента Федерации карате Петербурга Baza: президент Федерации карате Петербурга мог погибнуть от случайной пули

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Президент Федерации карате Санкт-Петербурга Виталий Конев мог погибнуть от шальной пули, выпущенной из автомата Калашникова на соседнем полигоне, сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на собственные источники. По их словам, следователи обнаружили на месте гибели Конева пулю калибра 5.45×39, они используются в российских автоматических винтовках. Рядом с местом, где нашли тело главы Федерации карате, находится военный полигон.

Источники канала также уточняют, что территория, на которой находился Конев, и военный полигон отделены лишь периметром безопасности. Следователи не исключают, что смерть президента Федерации карате Санкт-Петербурга может быть трагической случайностью. В настоящее время они продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Как сообщалось ранее, Следственное управление СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело после гибели Виталия Конева. Дело возбуждено по статье 105 УК РФ (убийство). Отмечается, что тело президента Федерации карате было найдено на полигоне Невский во Всеволожском районе региона. Погибший обнаружен с пулевым ранением головы. Проводятся экспертизы.