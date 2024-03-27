Названа возможная причина ЧП на руднике «Пионер» Прорыв на руднике «Пионер» мог произойти из-за скопившейся в карьере воды

Фото: Russian Emergencies Ministry/Global Look Press

Прорыв на руднике «Пионер» в Амурской области мог произойти из-за большого количества воды, скопившейся на дне карьера, под которым находятся выработки, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Там уточнили, что вместе с водной массой в шахту провалилась порода.

По одной из версий, вода, которая скопилась на дне карьера, прорвалась в выработки рудника, которые находятся под карьером. Вместе с ней провалилась порода, отделявшая карьер от выработок рудника. Вода должна была своевременно откачиваться, — заявил собеседник.

Он также сравнил инцидент с аварией на алмазном руднике «Мир» в Якутии, который произошел в 2017 году. Тогда вследствие прорыва воды из карьера в выработки погибли восемь шахтеров.

Ранее в экстренных службах сообщали, что все три скважины в горной выработке рудника показали наличие больших объемов воды. В настоящее время ведется бурение двух новых контрольных скважин. При этом отмечается, что четвертая установка пробурила 16 из необходимых 245 метров, подготовлена к работе пятая установка.

Вечером 18 марта в ходе работ в горной выработке подземного рудника произошло обрушение породы, в результате чего 13 работников подрядной организации оказались заблокированы в шахте. Позже спасатели пробурили скважину глубиной 53 метра в направлении застрявших горняков. Однако вскоре стало известно, что рудник с большой вероятностью затоплен.