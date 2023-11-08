Названа возможная модель золотого пистолета 15-летнего сына Кадырова Эксперт Кудряшов указал на схожесть золотого пистолета сына Кадырова с Glock 34

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Золотой пистолет, с которым 15-летний сын главы Чечни Адам Кадыров пришел на получение награды в Кабардино-Балкарии, скорее всего относится к модели Glock 34, пишет Lenta.ru со ссылкой на главного редактора журнала «Калибр», эксперта по оружию Александра Кудряшова. Во время церемонии награждения оружие находилось в кобуре, но по внешним очертаниям собеседник издания допустил, что пистолет может быть спортивным.

Я думаю, что это австрийский пистолет Glock, потому что пистолет имеет квадратный затвор — немного пистолетов имеют квадратный затвор, также целик черного цвета, вставленный в золото, и задняя заглушка на затворе тоже черного цвета. По этим параметрам это, скорее всего, Glock. Вероятно, это спортивный пистолет 34-й модели, — предположил Кудряшов.

7 ноября Кадыров-младший получил орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Награждение в КБР Адама Кадырова было уже третьим за последние две недели. Сын Кадырова получил в октябре звание Героя Чечни, затем был удостоен ордена «Дуслык» в Татарстане.

Ранее стало известно, что Адама Кадырова назначили на важную должность в службе безопасности. Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев отмечал, что Кадыров-младший проявил себя «как смелый, отважный патриот Родины и человек, который готов заступаться за религию». Также министр указал, что подросток «в своем юном возрасте несколько раз побывал в зоне СВО».