Названа модель дронов, предположительно упавших под Нижним Новгородом Ni Mash: упавшими дронами в Нижегородской области могли быть украинские UJ-22

Фото: МО РФ

Telegram-канал Ni Mash сообщил, что двумя дронами, предположительно упавшими в Кстовском районе Нижегородской области, были многоцелевые БПЛА UJ-22 украинского производства. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Беспилотники UJ-22 производит украинская компания UKRJET, пишет канал. Два экземпляра, которые, предположительно, упали под Нижним Новгородом, могли быть доработаны для увеличения дальности полета. По мнению канала, целью предполагаемых дронов мог быть завод ЛУКОЙЛа.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах сообщил, что два БПЛА в Нижегородской области были подавлены с помощью средств РЭБ. По данным источника, боевая часть беспилотников со взрывчаткой во время удара о землю не сработала.

Утром 1 февраля Минобороны РФ сообщило о четырех сбитых беспилотниках ВСУ в Белгородской области. Также два украинских БПЛА были перехвачены в Воронежской области. По данным ведомства, это были дроны самолетного типа.

По данным Минобороны РФ, вечером 31 января ВСУ выпустили 20 ракет по Крыму, из которых 17 были сбиты над Черным морем, еще три — над полуостровом. Перед этим губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что над городом были сбиты шесть ракет, никто не пострадал, от упавших обломков пострадали 12 строений.