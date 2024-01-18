Названа возможная цель атаки дрона ВСУ в Петербурге SHOT: ВСУ пытались атаковать дроном нефтяной терминал в Петербурге

Фото: Shutterstock/FOTODOM

ВСУ могли пытаться атаковать беспилотником нефтяной терминал в Санкт-Петербурге, сообщил Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник. По его информации, дрон нес на себе около трех килограммов взрывчатки. Минобороны РФ сообщало, что около 01:30 украинский БПЛА самолетного типа был сбит средствами ПВО в Ленинградской области.

По данным канала, обломки сбитого БПЛА нашли на территории АО «Петербургский нефтеналивной терминал». Как сообщает SHOT, предварительно установлено, что это был беспилотник с размахом крыльев 6 м и поршневым двигателем.

Портовая инфраструктура не получила повреждений. Обломки БПЛА также могут быть в Финском заливе в 5 км от терминала, по информации канала.

Ранее жительница Петербурга рассказала, что в момент поражения украинского дрона в Ленобласти сидела на балконе и услышала глухой звук. Сначала она подумала, что где-то у соседей сверху мог взорваться газ, но потом вспомнила, что их дом не газифицирован. По ее словам, у нее дома в какой-то момент задрожали стены, уже через пару часов она узнала о сбитом БПЛА из новостей.

17 января Минобороны РФ сообщало о перехвате двух украинских ракет комплекса «Точка-У» в небе над Брянской областью. Также в приграничном регионе были сбиты два беспилотника ВСУ.