Названа вероятная причина пожара в штабе дивизии ЦВО в Елани URA.RU: пожар в штабе дивизии ЦВО в Елани мог произойти из-за замыкания в бойлере

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Агентство URA.RU со ссылкой на источник сообщает, что пожар в штабе дивизии Центрального военного округа (ЦВО) в Елани мог произойти из-за короткого замыкания после установки нового оборудования. По информации канала, в душевой кабине был поставлен новый бойлер, именно его и могло замкнуть. Министерство обороны России факт пожара не подтверждало.

Кабинет комдива не так давно был переоборудован, поставили различные электроприборы. Например, в душевой установили нагреватель, бойлер. Вполне вероятно, там что-то коротнуло, — сказал собеседник агентства.

По его словам, в момент возгорания в кабинете никого не было. Он также выразил уверенность, что огонь появился в здании не в результате поджога.

19 июня URA.RU со ссылкой на источник сообщило, что в Еланском гарнизоне в Свердловской области сгорел штаб дивизии Центрального военного округа. По его информации, пожар начался еще вечером 18 июня. Минобороны России эту информацию не комментировало.

В конце мая сообщалось о пожаре в здании Министерства обороны России, расположенном в центре Москвы. Отмечалось, что возгорание случилось на одном из балконов здания. В результате происшествия никто не пострадал.