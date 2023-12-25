Названа вероятная причина пожара в «Леруа Мерлен» SHOT: пожар в «Леруа Мерлен» в Петербурге начался из-за гирлянды

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В отделе товаров для сада в «Леруа Мерлен» в Санкт-Петербурге воспламенилась гирлянда, что стало причиной крупного пожара, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на одну из сотрудниц магазина. По ее словам, гирлянда находились под потолком, из-за чего самостоятельно справиться со стремительно распространяющимся огнем было невозможно.

Возгорание произошло утром в гипермаркете на проспекте Буденного. На опубликованный в Сети записи слышно, как по громкоговорителю посетителей просят покинуть здание. На кадрах, снятых с улицы, видно пожар внутри. По предварительным данных, никто из посетителей не пострадал.

В пресс-службе МЧС рассказали NEWS.ru, что горение происходит в торговом здании в Красносельском районе на проспекте Буденного, дом 31, корпус 2. К ликвидации возгорания привлекли шесть единиц специальной техники и 28 человек личного состава.

Ранее 15 человек эвакуировались из ресторана на Новом Арбате, в котором случился пожар. В заведении произошло возгорание вытяжки. Помимо этого, вспыхнула система вентиляции и обшивка кухни. Площадь пожара составила 10 квадратных метров. Обошлось без пострадавших.