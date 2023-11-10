Названа украинская группировка, причастная к поджогам военкоматов на Урале РИА Новости: к поджогам военкоматов на Урале причастны члены «Азова»

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К поджогам военкоматов на Урале причастны члены украинского батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По данным агентства, именно «Азов» подталкивает пенсионерок к совершению преступлений.

Спецслужбы установили жительниц Урала, которых мошенники обрабатывают по алгоритму пенсионерок из Асбеста и Каменска-Уральского. Обработка ведется силами отдельного тербатальона «Кракен», сформированного из террористов «Азова». В настоящее время силовиками ведутся профилактические мероприятия — беседы: в Челябинске с одной пожилой женщиной, в Екатеринбурге с двумя, — сказал собеседник агентства.

Ранее попытку поджога военкомата пресекли в Каменске-Уральском. Его хотела совершить 55-летняя местная жительница, передает РИА Новости. Мошенники убедили ее, что в комиссариате находятся злоумышленники, которые планировали завладеть ее недвижимостью.

Также поджечь военкомат намеревалась пенсионерка из города Асбеста Свердловской области. В итоге пожилая женщина едва не подожгла поликлинику, перепутав ее с комиссариатом. Жертву убедили в том, что оформили на нее несколько кредитов.