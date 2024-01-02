Названа сумма выплат пострадавшим от атаки на Белгород Гладков: родственникам погибших в Белгороде выплатят по 3 млн рублей

Фото: Сергей Чумаков/NEWS.ru

Родственникам погибших в результате террористической атаки ВСУ по Белгороду будет выплачено по 3 млн рублей, заявил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадавшим от удара украинских военных власти выплатят по 500 тысяч рублей.

Родственникам погибших будет выплачено по 3 млн руб. После заключения врачей выплатим 500 тысяч рублей, которые положены, если здоровью нанесен средний или тяжкий вред, — написал он.

Ранее Гладков сообщил, что число жителей Белгорода, ставших жертвами атаки ВСУ на город, увеличилось до 25. Умерла четырехлетняя девочка, эвакуировать которую не получилось в том числе из-за обильного кровотечения.

До этого стало известно, что медики спасли жизнь белгородцу, достав из его головы небольшой осколок от украинского снаряда, которым он был ранен при атаке ВСУ на город. Ранение также получила дочь мужчины — осколок попал ей в бедро. Пострадавшие остались живы благодаря быстрой и грамотной работе медиков.

Президент РФ Владимир Путин 1 января заявил, что Москва не оставит безнаказанным удар ВСУ по Белгороду, как и ни одно другое преступление. Атака Белгорода является террористическим актом, поскольку украинские военные целенаправленно ударили по гражданскому населению, подчеркнул он.