Названа сумма задолженности по зарплате в Рязанской области Рязаньстат сообщил о задолженности по зарплате в 35,4 млн рублей в Рязанской области

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

В Рязанской области на 1 сентября 2022 года суммарная задолженность по зарплате составила 35,4 млн рублей, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на Рязаньстат. Сумма просроченной задолженности в расчете на одного работника — около 69 тысяч рублей.

Известно, что 20 млн рублей из этой суммы составили долги по зарплате работникам, которые были уволены в 2021 году. Также уточняется, что за сентябрь сумма задолженности выросла на 18% по сравнению с августом — она составила 5,4 млн рублей.

Ранее глава Минсельхоза Рязани Дмитрий Филиппов заявил, что в регионе мобилизовано 180 работников сельского хозяйства. По его словам, в настоящее время агропромышленному комплексу не хватает почти двух тысяч рабочих рук. В связи с этим в регионе будет организовано массовое обучение на водителей тракторов, рассказал чиновник.

Министр подчеркнул, что женщины также могут обучиться водить тракторы. Филиппов подчеркнул, что после окончания СВО мобилизованные смогут вернуться на свои рабочие места, которые за ними сохраняются.

Минэкономразвития спрогнозировало рост среднемесячной номинальной зарплаты до 80 028 рублей к 2025 году. Такие данные заложены в проекте бюджета. Согласно документу, в этом году номинальная зарплата должна составить 63 888 рублей, в следующем — 69 452 рубля, в 2024-м средняя зарплата уже должна равняться 74 804 рублям.