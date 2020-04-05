Названа сумма выплат семьям, пострадавшим от взрыва в Орехово-Зуево

https://static.news.ru/photo/08349b1c-7744-11ea-977d-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Семьям погибших при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Орехово-Зуево выплатят по миллиону рублей. Попавшие в больницы получат по 500 тысяч. Об этом заявили власти муниципалитета.

Кроме того, в качестве первой помощи министерство соцразвития региона выплатит по 30 тысяч рублей каждому жильцу, а одиноко проживающим — по 50 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе, отметив, что выплаты будут зависеть от нанесённого ущерба.

4 апреля на Гагарина, 31 взорвалась газовая колонка. В результате обрушилась внешняя стена здания и межэтажные перекрытия. При этом погибли трое и пострадали десять человек. Четверо из них, включая ребёнка, госпитализированы, шестерым медицинская помощь оказана амбулаторно.

Первый и второй подъезды пятиэтажки специалисты признали аварийными, но подлежащими восстановлению. На заседании комиссии по ЧС администрации городского округа было принято решение о выделении средств на ремонт пострадавших подъездов, писал NEWS.ru.