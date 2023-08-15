Названа сумма выплат родственникам погибших при взрыве в Махачкале Власти Дагестана выплатят по 1 млн рублей семьям погибших при взрыве на АЗС

Фото: mchs.gov.ru

Работы по разбору завалов и поиску пострадавших на месте пожара

Родственники погибших в результате взрыва на АЗС в Махачкале получат по одному миллиону рублей, заявил глава Дагестана Сергей Меликов в ходе заседания оперативного штаба по ликвидации последствий инцидента. По его словам, которые приводит РИА Новости, власти региона также выплатят компенсации пострадавшим.

Членам семей погибших оказать помощь в размере 1 миллиона рублей, — заявил глава региона.

Отмечается, что семьям тяжело пострадавших выплатят по 400 тысяч рублей в качестве материальной помощи. Семьи граждан, получивших легкие травмы после взрыва на автозаправочной станции, получат по 200 тысяч рублей. Все средства будут выделены из республиканского бюджета.

Взрыв в Махачкале произошел вечером в понедельник, 14 августа. По данным городской администрации, детонация произошла на АЗС, расположенной неподалеку от торгового центра. Сотрудники полиции оцепили территорию, чтобы избежать жертв при повторном взрыве. Глава Республики Дагестан Сергей Меликов утверждает, что в результате происшествия погибли 27 человек, из них трое дети. Еще 102 человека получили ранения различной степени тяжести. Вторник, 15 августа, объявлен в Дагестане днем траура.