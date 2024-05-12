Названа сумма выплат пострадавшим от паводка в Оренбуржье Пострадавшим от паводка жителям Оренбуржья выплатили более 5,5 млрд рублей

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru

Оренбургская область

Пострадавшим от сильнейших паводков жителям Оренбургской области выплатили более 5,5 млрд рублей, сообщили в пресс-службе правительства региона. В общей сложности было подано свыше 522 тысяч заявлений на получение компенсаций. Уточняется, что жители Оренбуржья получили единовременные выплаты в размере 10 тысяч или 20 тысяч рублей, а также помощь в размере 50 тысяч или 100 тысяч рублей при утрате имущества.

На 12 мая оренбуржцам выплачено 5,527 млрд рублей — это единовременная материальная помощь пострадавшим в результате ЧС в размере 10 тысяч или 20 тысяч рублей и финансовая помощь в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости в результате паводка в размере 50 тысяч или 100 тысяч рублей, — заявили власти.

В пресс-службе добавили, что вода отошла от восьми жилых домов в городе Орске, а также от 20 приусадебных участков в Оренбургском районе и в Орске. Всего от воды освободились 28 296 жилых домов и 46 898 приусадебных участков.

Ранее депутат Госдумы Андрей Алехин сообщил о прорыве дамбы в Усть-Ишимском районе Омской области. Местных жителей эвакуируют. Также есть сообщения о гибели скота. По словам Алехина, местные службы и власти «волну ждали».