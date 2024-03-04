Названа сумма выплат пострадавшим из-за атаки беспилотника в Петербурге Пострадавшие от падения БПЛА в Петербурге получат до 150 тысяч рублей

Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

Петербуржцы, чьи квартиры пострадали от падения беспилотника, получат от 25 до 150 тысяч рублей, сообщается в постановлении городского правительства. При этом отмечается, что ремонт жилищ возьмет на себя бюджет города.

Так, на единовременные выплаты могут рассчитывать жители 161 дома на Пискаревском проспекте, а также других строений, пострадавших от взрывной волны. Выплаты получат как собственники, так и наниматели.

Сумма компенсации будет зависеть от степени повреждения недвижимости: за серьезные — 150 тысяч рублей, за средние — по 75 тысяч, за мелкие — по 25 тысяч. При этом деньги на ремонт квартир и фасадов домов будут выделены из резервного фонда правительства Санкт-Петербурга. Вместе с этим наниматели и собственники получат компенсации за услуги ЖКХ в период ремонта.

Утром 2 марта в Санкт-Петербурге в один из жилых домов на Пискаревском проспекте врезался беспилотный летательный аппарат. Ряд Telegram-каналов сообщал, что инцидент сопровождался громким взрывом, а до этого в небе был слышен звук мотора. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

В результате ЧП в пятиэтажном доме на Пискаревском проспекте повреждено как минимум 15 квартир. Восемь человек обратились за помощью к медикам, женщина в возрасте 92 лет была госпитализирована из-за стресса. После случившегося СК возбудил дело о террористической деятельности.