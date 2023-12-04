Названа сумма ущерба пляжам Сочи после ноябрьского шторма Мэр Сочи Копайгородский: ущерб пляжам после шторма составил 200 млн рублей

Ущерб, нанесенный пляжной инфраструктуре Сочи в результате ноябрьских ливней и штормов, превысил 200 млн рублей, сообщил мэр Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале. Зимние пляжи после непогоды готовы на 80%, их поэтапно откроют в декабре.

Ноябрьская стихия нанесла значительный ущерб пляжной инфраструктуре, только по ней он составил более 200 миллионов рублей, — написал Копайгородский.

Чиновник добавил, что первым после стихийного бедствия восстановили пляж «Маяк» в центре города — там уже гуляют посетители. Кроме того, идет круглосуточная работа по приведению в порядок морских набережных во всех районах Сочи.

Ураганный ветер обрушился днем 26 ноября на Краснодарский край и Крым. Скорость ветра достигала 40 м/с, высота волн составила до девяти метров. На полуострове жертвами стихии стали пять человек, еще 12 пострадали. Десятки поездов были задержаны из-за размыва железнодорожного полотна, сотни тысяч местных жителей оставались без электроэнергии. Наибольшие повреждения получили берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные.

Глава МЧС республики Сергей Садаклиев заявил, что ущерб от шторма в Крыму, вырос до 39,7 млрд рублей. До этого называлась сумма в 1,3 млрд рублей.