Названа сумма ущерба от обстрелов ВСУ в российских регионах Патрушев: ущерб от обстрелов ВСУ в приграничных областях превысил 7 млрд рублей

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Ущерб от обстрелов ВСУ в трех приграничных регионах России за текущий год оценивается в более 7 млрд рублей, передает «Российская газета» слова секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева. Об этом он рассказал на прошедшем в Воронеже совещании по нацбезобасности. По словам Патрушева, в 2023 году в регионах Центрального округа произошло 128 терактов.

В регионах округа совершено 128 терактов, большая часть из которых совершена с использованием беспилотных летательных аппаратов. Предотвращено более 50 преступлений террористической направленности, в том числе 25 терактов, — сказал Патрушев.

Патрушев заявил, что значительный рост обстрелов российской территории со стороны Украины, диверсионной активности и террористических атак требуют продолжения системной работы по обеспечению безопасности населения. Это также касается охраны критически важных и потенциально опасных объектов — в особенности социальной, транспортной и энергетической инфраструктуры.

Также Патрушев отмечал, что регионы Центрального федерального округа усилили систему противовоздушной обороны. Также, по его словам, усилено патрулирование территорий, находящихся вблизи к критически важным и потенциально опасным объектам. Отдельно ведется работа по предотвращению поджогов и иных деструктивных действий в отношении важных инфраструктурных объектов.